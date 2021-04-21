Подростка с саперной лопатой задержали на незаконном митинге в Москве

Москва, 21 апреля. Первый доставленный в полицию во время несогласованной акции протеста в столице оказался подростком, у которого нашли саперную лопату, заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

«В ходе проведения несогласованного с органами исполнительной власти акции в центре Москвы, в ОМВД России по району Арбат г. Москвы был доставлен несовершеннолетний 2005 г.р., который при себе имел саперную лопату», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Источник агентства уточнил, что подросток задержан у метро Библиотека имени Ленина, он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в случае незаконных акций правоохранители примут меры. По его словам, призывы к провокациям звучат из-за рубежа.

МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несанкционированных митингах. Ведомство пообещало пресекать провокации и любую агрессию. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила Генпрокуратура РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве началось шествие единомышленников осужденного основателя ФБК (признан иноагентом в РФ). Толпы несовершеннолетних двинулись в сторону Манежной площади.