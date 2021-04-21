Глава Мосгордумы Шапошников назвал послание Путина позитивным импульсом для нации

Москва, 21 апреля. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 21 апреля. Глава Мосгордумы Алексей Шапошников прокомментировал обращение главы государства.

Послание президента является одновременно мощным позитивным импульсом для нации и откровенным разговором с каждым гражданином России, отметил Шапошников. Пандемия стала сложным испытанием для страны, однако совместными усилиями удалось предотвратить негативные последствия. Лидер страны во время послания выразил благодарность каждому за вклад в борьбу с инфекцией, отметил глава Мосгордумы.

«Москва в период пандемии стала примером для мегаполисов мира. Высокое качество здравоохранения, самоотверженность врачей, оперативные и эффективные меры борьбы с опасным вирусом, социальная помощь, поддержка экономики, понимание и самодисциплина москвичей – все это помогло избежать больших потерь и постепенно вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул Шапошников.

Также в послании Путин заявил, что высшим национальным приоритетом является безопасность российского народа. В связи с этим, важнейшими направлениями для работы остаются развитие здравоохранения, поддержка семей и молодежи, сохранение экологии.

«В Москве данные направления социальной поддержки максимально усилены. Бюджет столицы из года в год остается социально ориентированным. Средства идут на доплаты к пенсиям, оплату проезда в общественном транспорте, жилищно-коммунальных услуг, покупку лекарств и другие расходы», — рассказал Шапошников.

Сила российского государства заключается в солидарности, духовных ценностях и единстве, добавил глава Мосгордумы. Основным поручением лидера страны он назвал направленность всех усилий на повышение качества жизни граждан.

До этого президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Обращение состоялось в «живом» формате в центральном выставочном зале «Манеж».