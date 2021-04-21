Суд арестовал на десять суток пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

Москва, 21 апреля. Пресс-секретаря осужденного блогера Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на десять суток. Правоохранители задержали ее для проверки на призывы к незаконной акции.

Соратница основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России) ранее обманула подписчиков в Twitter, объявив, что в момент задержания якобы гуляла в разрешенное время. Ярмыш в настоящий момент находится под домашним арестом.

Однако еще в апелляционной жалобе, поданной адвокатом Вероникой Поляковой, суд отказал ей в разрешении на прогулку, сообщало Федеральное агентство новостей. Юридическая инстанция сослалась на требования ст. 107 УПК РФ в редакции ФЗ под №72-ФЗ.