Криминального авторитета будут судить в Подмосковье

Москва, 21 апреля. Подмосковные следователи завершили расследование дела против вора в законе Васи Бандита. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Следователи установили, что с 1993 года 56-летний обвиняемый занимал высшее положение в преступной иерархии. Он был неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства. Бандит 27 лет координировал криминалитет в трех районах Подмосковья.

Отмечается, что он покрывал людей, которые устраивали игорные заведения вне отведенных зон. Также он покровительствовал незаконным продавцам топлива в городском округе Егорьевск в Подмосковье. Следователи провели порядка 50 допросов, 4 обыска и иные следственные действия в различных регионах.

Криминальный авторитет Альберт Рыжий, застреленный в одном из столичных фитнес-клубов, конфликтовал с другими ворами, сообщал ФАН. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, а также возможные заказчики Рыжего.