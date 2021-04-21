Провокаторы распылили перцовый газ в переходе на Тверской улице в Москве

Москва, 21 апреля. Неизвестные распылили перцовый газ в подземном переходе через Тверскую улицу на Охотном ряду. Люди выбежали на улицу, все они кашляют.

Обращений к врачам пока не зафиксировано. Митингующие тем временем собрались в районе станции метро «Охотный ряд» около библиотеки имени Ленина. Сотрудники полиции постоянно обращаются к провокаторам с требованием разойтись. Наиболее активных участников задерживают без применения силы.

Аналогичный случай произошел во время январских митингов в Москве, сообщал ФАН. Сотрудники полиции задержали фигуранта, который, как установило следствие, распылил газовый баллончик в сторону сотрудников ОМОН.