Москвич угнал такси и уснул в похищенном автомобиле

Москва, 21 апреля. Пьяного угонщика нашли спящим в похищенном автомобиле такси с автозаправки. Предполагаемый преступник уснул в машине в нескольких метрах от места преступления.

Полиция узнала, что машину службы такси похитили на улице Академика Королева ночью. В результате правоохранители обнаружили пропажу на парковке на Большой Марфинской улице. В такси спал мужчина, от которого разило алкоголем. Подозреваемым угонщиком оказался 22-летний уроженец Хабаровска. Сотрудники полиции доставили его в отдел на допрос.

В Вашингтоне водитель такси оказался жертвой нападения школьниц, которые набросились на него и пытались угнать автомобиль, сообщал ФАН. Девушки в тот день целенаправленно взяли с собой оружие, чтобы заполучить иномарку.