Толпу школьников заметили на несогласованной акции в Москве

Москва, 21 апреля. Несогласованные акции сторонников блогера Алексея Навального проходят в нескольких городах России. Митинг в Москве собрал толпу несовершеннолетних.

В столице началось шествие единомышленников осужденного основателя ФБК (иноагент). На улицах были замечены студенты и школьники. Толпы несовершеннолетних двинулись в сторону Манежной площади. Тверской бульвар наглухо перекрыт и пуст.

Главное следственное управление СК РФ 28 января возбудило уголовное дело в отношении менеджера проектов ФБК Леонида Волкова за призывы в отношении несовершеннолетних к участию в незаконных акциях. Согласно материалам следствия, Волков использовал канал на YouTube для привлечения к митингам лиц младше 18 лет. Ссылка на соответствующий ролик также была размещена менеджером проектов на страницах в соцсетях Facebook, Twitter и Instagram.

Леонид Волков, которому следователи заочно предъявили обвинение, находится в розыске. Предположительно, он скрывается в Литве.