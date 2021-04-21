Бывшего депутата Рыжкова задержали за организацию незаконной акции в Москве

Москва, 21 апреля. Экс-заместителю председателя Госдумы России Владимиру Рыжкову грозит до десяти суток ареста за организацию несогласованного митинга в центре столицы.

В отношении бывшего депутата составили административный протокол. По словам координатора организации «Правозащита Открытки» (структура признанной в России нежелательной «Открытой России») Алексея Прянишникова, Рыжкова оставят на ночь в ОМВД «Хамовники». Завтра его повезут в суд для рассмотрения дела.

Пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш задержали за организацию несогласованной демонстрации через интернет, сообщало Федеральное агентство новостей. Соратницу основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) поймали, когда она нарушала условия отбывания домашнего ареста.