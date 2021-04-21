Изнасилованная матерью и отцом московская школьница стала жертвой дяди-педофила

Москва, 21 апреля. Шокирующая история о растлении школьницы матерью и отцом получила продолжение. Девочка вновь заявила об изнасиловании, на этот раз она стала жертвой дяди-педофила.

Несколько лет назад за надругательство над юной москвичкой был задержан и арестован ее отец. Обвиняемый не дожил до приговора и скончался в СИЗО. Позднее бабушка потерпевшей рассказала полицейским, что до ребенка домогается собственная мать.

Женщину арестовали, а 13-летнюю школьницу вместе с младшим братом отдали под опеку 37-летнему дяде. Руководство школы и органы социальной опеки не имели нареканий к родственнику изнасилованной девочки. Однако на днях она заявила, что «боится идти домой».

Как выяснил социальный педагог, мужчина, которого школьница называла «отцом», насиловал ее с осени 2020 года. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Жертву педофила направили на обследование, а ее брата определят в специализированное учреждение.