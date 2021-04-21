Видео с собирающим упавшую на землю пиццу московским курьером попало в Сеть

Москва, 21 апреля. Курьер сервиса доставки еды в Москве уронил заказанную пиццу на дорогу и собрал ее с земли снова в коробку. В Сеть попало видео с инцидентом.

На кадрах ролика видно, как курьер руками собирает еду с земли и убирает ее обратно в упаковку. Позади работника доставки видно велосипед, на котором он передвигался, и термосумку с характерной символикой сервиса.

«Москва, доставка еды. Сейчас соберет, потом отнесет это все», — сопроводил комментарием запись автор видео.

Официальный представитель сервиса Елена Новикова объяснила ситуацию, рассказав, что в таких случаях курьера не наказывают. Для этого предусмотрена отмена заказа и возврат денежных средств клиенту.

«У нас пока нет подтверждения, что человек на видео — партнер сервиса, но в подобных случаях курьер оперативно связывается со службой поддержки, рассказывает о случившемся, прикладывает фотографию инцидента», — сообщила Новикова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, представитель доставки уточнила, что впоследствии такой заказ никуда доставлять не будут, а клиенту компенсируют его стоимость.

В Петербурге тем временем произошла совершенно иная ситуация. Отзывчивый курьер решил помочь девушке-водителю заменить колесо, когда проезжал мимо.