В «Центре 112» объяснили, как правильно вызывать скорую

Москва, 21 апреля. Соблюдение ряда правил при обращении в скорую помощь способно сократить сроки прибытия специалистов, заявили в «Центре 112».

Работникам диспетчерской службы стоит четко объяснить все детали произошедшего, поделился заместитель начальника Государственного казенного учреждения Московской области «Центр 112» Павел Крылов. Он также отметил, что важно не нервничать и четко озвучить информацию о случившемся.

«Пока идёт опрос, служба скорой помощи уже будет подключена и в режиме реального времени увидит карточку, которую направляет оператор «Службы 112». Это уменьшает время реагирования», — поделился Крылов в эфире «Радио 1».

Сотрудники медицинских служб Подмосковья используют сервис СМС-оповещений, благодаря чему число повторных звонков с вопросами снижается на 30%, добавил специалист. Вдобавок к этому, такие меры позволяют отслеживать передвижение медиков в онлайн-режиме.

Дополнительные 5 тысяч машин скорой помощи будут направлены в сельскую местность и малые города РФ в ближайшие годы. Как сообщалось ранее, об этом заявил президент России Владимир Путин.