Сурки Петр и Февронья проснулись после спячки в Московском зоопарке

Москва, 21 апреля. В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка после спячки проснулись сурки Петр и Февронья и четверо их детей.

Семья вольготно раскинулась на два огромных вольера. Сурки пробудились в начале апреля. В солнечную погоду они лежат на солнце, а также наслаждаются своим рационом. Дети сурков исследуют окрестности, пишет РИАМО.

Для того чтобы полюбоваться на сурочьи территории, полные нор и высокой травы, посетителям придется пройти мимо амурских леопардов и тигров, тайру и фосс. Центр воспроизводства редких видов животных располагается около поселка Сычево в Волоколамском городском округе. В поисковиках его можно найти как «Зоопитомник Московского зоопарка».