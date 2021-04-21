Задержанная Соболь нарушила запрет и опубликовала видеоролик из ОВД

Москва, 21 апреля. Юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь задержали сотрудники полиции. После этого она нарушила запрет на пользование интернетом и опубликовала видеоролик в Twitter.

Согласно решению Мосгорсуда, до 23 июня Соболь запрещено покидать дом с 20:00 до 06:00, общаться с другими фигурантами «санитарного дела», а также использовать любые средства связи, в том числе интернет. Пользоваться телефоном можно только в случае неотложной ситуации.

Сегодня соратницу осужденного блогера Алексея Навального задержали у станции метро «Автозаводская». Адвокат Соболь сообщил, что ее вывели из такси и увезли в отделение. Кроме того, представители юриста ФБК говорят, что к ней никого не пускают — вероятно, публикацию в социальной сети она сделала сама.