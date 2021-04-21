Последний защитник Брестской крепости скончался на 92-м году жизни

Москва, 21 апреля. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, последний остававшийся в живых защитник Брестской крепости, Петр Котельников.

Котельников скончался в Москве на 92-м году жизни. Тело ветерана нашли в его квартире. Последние годы жизни покойный боролся с онкологическим заболеванием.

Петр Котельников оказался в июне 1941 года в эпицентре военных действий в Бресте. Тогда ему было 12 лет, юноша помогал раненым и приносил солдатам боеприпасы.

Недавно почетный ветеран ВДВ ушел из жизни в возрасте 99 лет в Челябинске. Пенсионер скончался от осложнений коронавируса, сообщало издание URA.RU.