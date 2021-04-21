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Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок в Москве
ФБА «Экономика сегодня»
Экономика

Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок в Москве

Москва, 21 апреля. Московский Росреестр зарегистрировал на 7% больше ипотечных договоров в I квартале 2021 года по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным Управления Росреестра по Москве, в столице было зарегистрировано более 26,5 тыс. ипотечных соглашений. Это превышает показатели за аналогичный период предыдущего года на 7%, сообщает ТАСС.

«Всего в первом квартале 2021 года зарегистрировано 26 534 ипотечных договора, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года (24 864) и на 30%, чем двумя годами ранее (20 388)», — указывают в Росреестре.

Более 11,4 тыс. сделок по ипотеке было зарегистрировано в марте, что превысило на 25% февральские показатели и на 10% мартовские цифры прошлого года.

На жилой фонд в Москве пришлось 26,5 тыс. сделок, а на нежилые помещения — 29,4 тыс. договоров по ипотеке. На это обращают внимание в пресс-службе руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова. По его мнению, в столице не наблюдается факторов, которые могли бы повлиять на снижение показателей по ипотеке.

Проект «Агрессивное развитие инфраструктуры» предполагает введение ипотечного кредита на первое жилье под 5% годовых. Такую субсидию предлагается предоставлять гражданам России до 40 лет.

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