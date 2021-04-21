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Московские спасатели помогли застрявшему головой в стуле малышу
pixabay.com
Общество

Московские спасатели помогли застрявшему головой в стуле малышу

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 11:25

Москва, 21 апреля. Спасатели Московского авиационного центра вызволили из ловушки пятилетнего мальчика, который застрял головой между металлических прутьев стула.

Инцидент произошел 20 апреля в поселке Фабрики им. 1-го Мая в ТиНАО. Малыш просунул голову между прутьями и случайно застрял без возможности выбраться обратно. За помощью к спасателям обратилась мать ребенка, находившаяся рядом.

Московские спасатели помогли застрявшему головой в стуле малышу
Prt Scr instagram.com  / @emer.mos

Сотрудники Московского авиационного центра, прибывшие на вызов, использовали спецоборудование, чтобы расширить металлические прутья. Таким образом спасателям удалось освободить мальчика. Малыш отделался только легким испугом, так что медицинская помощь ему не понадобилась.

В Екатеринбурге тем временем неравнодушный местный житель спас девочку, провалившуюся в ледяную воду в пруду. Горожанин вытащил девочку на берег и передал прибывшим на место медикам.

ребенок спасение хорошие новости россии
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