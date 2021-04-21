Задержанную в Москве Ярмыш проверят на призывы к незаконным митингам

Москва, 21 апреля. Пресс-секретаря осужденного блогера Алексея Навального Киру Ярмыш проверят на призывы к участию в незаконных акциях, а также организации публичных мероприятий.

В настоящий момент соратница основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России) находится под домашним арестом, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Правда, она утверждает, что в момент задержания вышла в магазин в установленное следователем время.

Юриста ФБК Любовь Соболь также задержали у столичного метро «Автозаводская», сообщал ФАН со ссылкой на заявление ее адвоката Владимира Воронина. Поводом стала проверка на призывы к участию в несогласованных митингах.