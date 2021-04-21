Беседа по иску прокурора о признании ФБК экстремистской организацией назначена на 26 апреля

Москва, 21 апреля. Мосгорсуд проведет беседу по иску прокурора о признании иноагентов ФБК, Фонда защиты прав граждан и «Штабов Навального» экстремистскими организациями, подтвердил источник ФАН.

Кроме того, в рамках процесса будет решаться вопрос о ликвидации НКО, которые, по версии столичной прокуратуры, работают на зарубежные центры. Иностранные организации, по данным силовиков, осуществляют деструктивную деятельность в отношении России.

Директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов ранее подтвердил информацию о прокурорской проверке на экстремизм, сообщало Федеральное агентство новостей. По его словам, поводом для следственных мероприятий стала «информация о нарушении закона».