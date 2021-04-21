Задержана пресс-секретарь Навального

Москва, 21 апреля. Правоохранители задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш в Москве. Подробности задержания пока не раскрываются. Также неизвестно, куда повезли Ярмыш.

Адвокат Ярмыш Вероника Полякова написала пост в Twitter, в котором заявила, что полицейские задержали сотрудницу ФБК (признан в РФ иноагентом) у ее дома, когда та выходила в магазин. Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарных норм на незаконной акции.

Ранее у столичного метро «Автозаводская» была задержана юрист ФБК (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь. Защитник Владимир Воронин сообщил, что ее вывели из машины такси. Ее проверят на призывы к участию в несогласованных акциях.