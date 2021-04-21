Стала известна причина задержания Любови Соболь в Москве

Москва, 21 апреля. Юриста признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь проверят на призывы к незаконным митингам и их организации, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Соратницу осужденного блогера Алексея Навального задержали около метро «Автозаводская» в Москве, заявил ее адвокат Владимир Воронин в Twitter. По его словам, ее вывели из такси и увезли в неизвестном направлении.

Сотрудницу «Фонда борьбы с коррупцией» ранее приговорили к году исправительных работ условно с удержанием 10% ее зарплаты в пользу государства по делу о незаконном проникновении в жилище, сообщало Федеральное агентство новостей. Кроме того, на протяжении года она обязана отмечаться в надзорном органе.