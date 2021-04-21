Жители Москвы стали участниками исследования плазмы крови от переболевших COVID-19 доноров

Москва, 21 апреля. Более сотни москвичей приняли участие в исследовании эффективности донорской плазмы крови, сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В течение месяца 120 человек получили плазму от переболевших COVID-19 и вакцинированных доноров. 63 добровольцам перелили плазму от вакцинированных, а участникам контрольной группы — от переболевших.

Исследовать плазму с антителами после вакцинации от коронавируса начали еще в марте. В настоящее время часть пациентов находится в стационарах под наблюдением врачей. После переливаний медики не выявили никаких осложнений.

«Город использует сервисы единой цифровой платформы, которые уже зарекомендовали себя во время пандемии: посредством телемедицины ведется наблюдение за выписанными», — отметили в пресс-службе комплекса соцразвития столицы.

При этом конечный результат будет известен только после окончания исследования. По его итогам примут решение, можно ли использовать такую плазму.

Ранее в России запустили вторую фазу испытаний препарата от COVID-19 «Ковид-глобулин». Основой препарата является плазма крови переболевших, содержащая антитела к коронавирусу.