Платформа «Город идей» помогла реализовать более 250 проектов по предложениям москвичей

Москва, 21 апреля. Краудсорсинговая платформа «Город идей», направленная на улучшение жизни в Москве, помогла реализовать более 250 проектов по предложениям горожан.

На текущий момент в столице уже появились новые маршруты общественного транспорта, а также система раздельного сбора отходов и инфоматы в поликлиниках. Москвичи также поддерживают идеи по расширению тротуаров для посадки деревьев.

Кроме того, столичные жители заинтересованы в буккроссинге в библиотеках и навигации внутри городских поликлиник, рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко. По его словам, все инициативы после прохождения модерации направляются в личные кабинеты органов исполнительной власти и обсуждаются в рамках окружных заседаний о возможности последующей их реализации.

Ранее стало известно, что приложением для студентов и молодежи «Зачетная Москва» пользуется более 15 тыс. человек. Сервис призван помочь молодым людям найти занятие в свободное время.