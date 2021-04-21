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ДТП с такси привело к серьезному затору на Кутузовском проспекте
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко
Происшествия

ДТП с такси привело к серьезному затору на Кутузовском проспекте

Москва, 21 апреля. Авария с участием нескольких машин, среди которых есть автомобиль такси, случилась рано утром на Кутузовском проспекте в Москве.

Очевидцы происшествия сообщили, что машины получили незначительные механические повреждения. У одной из них поврежден бампер. Из-за дорожно-транспортного происшествия образовалась небольшая пробка. Затор на картах видно от Кременчугской улицы.

Официальной информации о пострадавших и погибших пока нет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Женщина и годовалый ребенок ранее пострадали в ДТП с автобусом в Новокузнецке, сообщала газета A42.RU. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Qashqai при перестроении создал помеху для автобуса Volgabus, который следовал по своему маршруту.

дтп пробка кутузовский проспект затор
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