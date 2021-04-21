Рекордный по количеству осадков дождь начался в Москве

Москва, 21 апреля. Осадки в столице буду выпадать до 15:00, столбик термометра опустится до +6 градусов, рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По словам специалиста, погода в Москве спровоцирована тыловой частью циклона, из-за которых дождь будет идти с 12:00 по 15:00 часов. Также будут ощущаться холодные потоки ветра.

Синоптик отметила, что температурный фон упадет на 2-4 градусов ниже положенной нормы. Температура в столице будет варьироваться в пределах 6-8 градусов тепла, а в Подмосковье приблизительно до 4-9 градусов тепла. Ветер будет преобладать северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно повысится и составит 742 миллиметра ртутного столба, заключила она.

Как сообщалось, синоптики ожидают в 2021 году «персиковое лето» в России. Оно будет характеризоваться температурой воздуха выше климатической нормы на один-два градуса.