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Москвич занимает беседки для шашлыков для желающих поспать в выходной
pixabay.com
Общество

Москвич занимает беседки для шашлыков для желающих поспать в выходной

Москва, 21 апреля. Москвич, который уже на протяжении нескольких лет занимает для жителей города беседки для шашлыка, рассказал о предоставляемом им сервисе.

Мужчина в беседе с телеканалом "Москва 24" сообщил, что оказывает услугу почти в любом парке Москвы и Московской области с 4–6 часов утра. В некоторых случаях — с вечера предыдущего дня.

Он заявил, что особенно данная услуга пользуется спросом в праздники и выходные дни. При этом в будни, даже когда погода теплая, услуга вообще не востребована.

Москвич отметил, что стоимость брони зависит от количества часов ожидания. В среднем — от двух до трех тысяч рублей. Базовая цена услуги — 2,5 тысячи рублей.

Он рассказал, что в выходные дни в столице почти не остается в парках свободных беседок. Так, в сезон он может получать по нескольку звонков за день. Услугой обычно пользуются компании и семьи, которые отмечают какое-либо событие.

К слову, шашлык оказался полезным средством в борьбе со стрессом. Он является источником аминокислот, включая незаменимые для организма человека.

москва отдых шашлыки беседка
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