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Москвичи смогут оформить браки в центрах «Мои документы»
Федеральное агентство новостей
Общество

Москвичи смогут оформить браки в центрах «Мои документы»

Москва, 21 апреля. Больше услуг по регистрации актов гражданского состояния будет оказываться в центрах «Мои документы» в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Теперь в центрах можно будет зарегистрировать брак в неторжественной обстановке. В них будет разрешено развестись по взаимному согласию сторон, если у супругов нет общих несовершеннолетних детей, а брак был заключен на территории столицы, либо если один из граждан проживает в Москве.

Также москвичи смогут получать повторные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния. С 31 мая граждане смогут получить повторные документы на себя и своих детей по записям актов, составленным в ЗАГС Москвы.

Ранее мэр Москвы принял решение о создании флагманского центра «Мои документы» в Войковском районе. Его откроют в торговом центре «Метрополис».

развод загс мои документы
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