Потепление до 18 градусов ожидается в пятницу в Москве

Москва, 21 апреля. Дожди прекратятся, и температура начнет повышаться в Москве с четверга, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Будет улучшение в четверг — пятницу, а в субботу опять дожди», — цитирует Варакина ТАСС.

В четверг и пятницу будет дуть южный ветер. Дни пройдут преимущественно без осадков. Температура в 15-18 градусов ожидается в пятницу днем, уточнил метеоролог.

Ранее московские спасатели объявили экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий, которые принесет активный балканский циклон. Оно будет действовать до 12:00 21 апреля.