Названа стоимость аренды самого дорогого съемного жилья в Москве

Москва, 21 апреля. Самая высокая ставка аренды жилья в старых границах Москвы достигает миллиона рублей в месяц, выяснили в «Инком-Недвижимость».

«Наиболее дорогостоящее предложение найма жилья в Москве — шестикомнатный двухуровневый пентхаус за миллион рублей в месяц в 30-этажном ЖК в районе Проспекта Вернадского. Общая площадь объекта — 480 кв. м», — цитирует специалистов компании «Интерфакс».

По подсчетам экспертов, на втором месте расположился пентхаус на западе площадью 296 кв. м. Квартира обойдется в 670 тыс. руб. за месяц. Третья позиция с ценой найма 600 тыс. рублей в месяц оказалось у видовых апартаментов площадью 187 кв.м на 28 этаже в ММДЦ «Москва-Сити».

Замыкают топ-5 наиболее дорогого жилья столицы вариант площадью 325 кв. м на западе города за 590 тыс. рублей в месяц и сдающаяся за 500 тыс. рублей квартира площадью 220 кв.м в Коробейниковом переулке в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что эксперты фиксируют слом продолжительного тренда на рост цен на рынке недвижимости в России. С апреля прошлого года до настоящего времени цены поднялись на 26%.