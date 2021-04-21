Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре и мокром снеге 21 апреля

Москва, 21 апреля. Московские спасатели объявили экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий, которые принесет активный балканский циклон.

Оно будет действовать до 12:00 21 апреля. Об этом сообщили в Telegram столичного департамента транспорта.

«Экстренное предупреждение МЧС: с 15:00 сегодня до 12:00 часов завтра в Москве местами ожидается дождь с мокрым снегом, ветер порывами до 15 метров в секунду», — отмечается в сообщении.

Жителей Москвы предупредили, что в городе ожидается ухудшение видимости и различные ДТП. Водителей попросили проявлять бдительность и внимательность. Москвичам не советуют парковать машины под деревьями или неустойчивыми конструкциями.

Недавно жителям столицы рассказали о погоде на майские праздники. Потепление придет только после 9 мая. Первые дни месяца не будут настолько теплыми, чтобы планировать отдых и поездки на шашлыки, предупредили синоптики.