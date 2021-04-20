Власти Москвы заявили о строительстве трех новых станций на Ленинском проспекте

Москва, 20 апреля. Три новые станции появятся в московском метрополитене к 2024 году, сообщил департамент строительства Москвы. Их построят на Ленинском проспекте.

Речь идет о станциях «Новаторская», «Улица Новаторов» и «Улица Строителей». Станция «Улица Новаторов» Троицкой линии строится у перекрестка улиц Удальцова и Новаторов. На ней можно будет осуществить пересадку на станцию «Новаторская» Большой кольцевой линии. Обе из них расположатся на границе районов Обручевский и Проспект Вернадского.

Замкнуть кольцо БКЛ планируется в 2022 году. На Троицкой линии построят станцию «Улица Строителей», которая расположится на пересечении Ленинского проспекта и улицы Строителей. Выход будет осуществляться на обе стороны Ленинского проспекта. Длина Троицкой линии составит 40 километров, а пройдет она от МЦК до Троицка.

Ранее сообщалось о снятии более пяти тысяч дверей в вестибюлях московского метрополитена. После потепления необходимо демонтировать часть дверей для увеличения воздухообмена на станциях.