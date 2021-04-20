Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 апреля 20:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:41
Экономика
Затраты на строение второго Северомуйского тоннеля оценили в РЖД
20:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин возмутился публикацией роликов с тяжелобольным Зайцевым
20:39
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова похвасталась фигурой в купальнике
20:36
Общество
Петербуржцам назвали театры, которые можно посетить бюджетно или бесплатно
20:36
Весь мир
Саудовская Аравия и Греция заключили сделку на поставку ЗРК Patriot Эр-Рияду
20:35
Шоу-бизнес
Мать Рустама Солнцева перепутали с Аллой Пугачевой
20:31
Весь мир
Коллапс в системе: Тунис рискует лишиться транспорта
20:31
Экономика
Одежда, топливо и стройматериалы могут вскоре подорожать в России
20:27
Происшествия
Забил насмерть и сжег труп: в Тульской области осужден мужчина за убийство подруги
20:25
Спорт
Губерниев иронично поздравил Елену Вяльбе с 53-летием
20:25
Весь мир
Неизбежная конфронтация: Израиль объявил о военных учениях на реке Иордан
20:24
Экономика
В Госдуме предлагают запретить офшорные счета для российских бизнесменов
20:23
Шоу-бизнес
Дрон намотал на пропеллер челку музыканта группы «Би-2»
20:23
Происшествия
Главу отдела полиции задержали за махинации с янтарем под Калининградом
20:22
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поставила на место обвинившую ее в зависти Боню
20:22
Экономика
Русофобия бумерангом ударила по портам и ж/д отрасли стран Прибалтики
20:19
Общество
Председатель СК провел оперативное совещание о результатах доследственных проверок
20:17
Технологии
Новый iPhone 12 в фиолетовом цвете представили на презентации Apple
20:16
Политика
Американцев разгневало предложение Мексики спасти США от мигрантов в обмен на миллион виз
20:16
Общество
Гинцбург назвал число привитых «Спутником V» человек
Все новости
Московские призывники отправились в части Западного военного округа
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа
Армия

Московские призывники отправились в части Западного военного округа

Москва, 20 апреля. Новобранцы из Москвы отправились по местам прохождения службы в воинские части Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

На сборном пункте военнослужащие прошли медицинский осмотр. Специалисты проверили их на наличие коронавирусной инфекции. После этого всем были выданы комплекты военной формы, средства индивидуальной защиты и сим-карты для мобильных телефонов.

Все процессы проходили с тщательным соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Со сборных пунктов Москвы и Московской области в воинские части будет отправлено более 10 000 призывников для прохождения срочной службы.

В Минобороны России ранее сообщили, что первые новобранцы весеннего призыва прибыли в соединение ракетных войск стратегического назначения под Саратовом.

зво призыв новобранцы
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 149526 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 60355 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 44718 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 44499 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 42209 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Новости партнеров
Все новости / Армия / Московские призывники отправились в части Западного военного округа
Рейтинг@Mail.ru