Московские призывники отправились в части Западного военного округа

Москва, 20 апреля. Новобранцы из Москвы отправились по местам прохождения службы в воинские части Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

На сборном пункте военнослужащие прошли медицинский осмотр. Специалисты проверили их на наличие коронавирусной инфекции. После этого всем были выданы комплекты военной формы, средства индивидуальной защиты и сим-карты для мобильных телефонов.

Все процессы проходили с тщательным соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Со сборных пунктов Москвы и Московской области в воинские части будет отправлено более 10 000 призывников для прохождения срочной службы.

В Минобороны России ранее сообщили, что первые новобранцы весеннего призыва прибыли в соединение ракетных войск стратегического назначения под Саратовом.