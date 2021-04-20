Бывший замглавы МЧС Шляков получил пять лет колонии

Москва, 20 апреля. Московский суд вынес приговор генерал-полковнику, бывшему замглавы МЧС РФ Сергею Шлякову. Его признали виновным по делу о крупном мошенничестве.

По версии СК, в 2015 году осужденный принимал участие в мошеннической схеме по фиктивной продаже должности губернатора Ярославской области. В группе также состояли еще три человека.

Адвокат Шлякова заявил, что его подзащитный поставил подпись только в одной из расписок о передаче денег. Всего таких расписок было две: о передаче 550 тыс. долларов, а также 230 тыс. евро и 15 млн рублей. Подпись, отметил адвокат, Шляков поставил лишь для того, чтобы подтвердить передачу средств другим людям, однако сам он их не получал.