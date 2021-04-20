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Орнитолог Зубакин рассказал жителям Подмосковья о пении варакушек
vk.com  /  Вячеслав Заметня
Общество

Орнитолог Зубакин рассказал жителям Подмосковья о пении варакушек

Москва, 20 апреля. Перелетные птицы вернулись в Подмосковье и начали радовать россиян своим пением. Орнитолог Виктор Зубакин охарактеризовал их умения.

Жители Подмосковья могут вновь услышать пение птиц поздними вечерами. Их «исполняют» ближайшие родственницы соловья — варакушки. В беседе с «Радио 1» председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин рассказал, как поют эти птицы и когда россиянам стоит ожидать появления соловьев.

По словам орнитолога, на данный момент в Россию вернулись еще не все птицы, например, славки-черноголовки. А вот дроздов и зябликов уже можно встретить. Поздно вечером россияне могут услышать пение варакушек: их песни отличаются высокой громкостью, однако «качество» отличается от соловьиной трели.

«Сейчас поздно вечером поет только варакушка, а потом может петь и всю ночь. Она поет громко, но качество песни, конечно, хуже, чем у соловья. Она вставляет много всяких отрывков песен других птиц», — объяснил Зубакин.

Варакушку можно встретить у водоемов и в поймах рек. Кроме того, эта птица любит селиться в кустарниках. Она достаточно распространена на востоке Московской области, в частности, в Ногинске.

Соловьев можно ожидать с конца апреля, утверждает орнитолог. На их возвращение повлияет теплая и солнечная погода.

Ранее сообщалось, что московские школьники и волонтеры разместят около 300 домиков для птиц в столичных лесопарках. Большая часть домиков — синичники и скворечники.

птицы пение орнитология соловьи варакушки зарянки
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