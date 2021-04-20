Эксперт Саяпин объяснил, где находятся самые дешевые дачные участки Подмосковья

Москва, 20 апреля. В некоторых районах Московской области земля для дачного строительства стоит дешевле. Об этом журналистам рассказал вице-президент Гильдии риелторов региона Александр Саяпин.

Речь идет о южной части Подмосковья. Земля в районе Симферопольского шоссе является самой бюджетной, так как там менее благоприятная экологическая обстановка, чем на северо-западе, уверен эксперт.

«Северо-запад — самое дорогое направление, а самое дешевое — юг», — заявил он «Радио 1».

Цены на участки для строительства частных домов в Подмосковье также зависят от удаленности от Москвы. Чем дальше земля находится от российской столицы, тем она будет дешевле, добавил Саяпин.

Действие ипотеки для семей с детьми расширили в России. Теперь жилищными льготами можно воспользоваться при строительстве частных домов. Между тем «ФедералПресс» пишет, что россиян через суды заставят платить взносы за заброшенные садовые участки, поэтому многие граждане начнут избавляться от дач,