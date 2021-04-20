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Собянин предложил давать скидки и льготы вакцинированным от коронавируса пенсионерам
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
Общество

Собянин предложил давать скидки и льготы вакцинированным от коронавируса пенсионерам

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 17:33

Москва, 20 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил способ простимулировать пожилых граждан, чтобы те вакцинировались от коронавируса.

Так, привитым от COVID-19 москвичам старше 60 лет можно давать скидки в магазинах и другую поддержку на оплату товаров и услуг. По словам Собянина, во многих странах мира был введен жесткий локдаун, что нанесло огромный ущерб предпринимателям.

«Чтобы избежать подобного сценария в Москве, торгово-промышленная палата предлагает реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу», — подчеркнул глава города.

Сергей Собянин также оценил ситуацию с коронавирусом в российской столице. Количество новых заболевших последние две-три недели начало увеличиваться, отметил он.

москва собянин вакцинация коронавирус
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