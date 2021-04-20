Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Москва, 20 апреля. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве начала ухудшаться, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом градоначальник написал в личном блоге. По его словам, негативная тенденция наблюдается последние две-три недели.

«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», — подчеркнул глава города.

Согласно последним данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в России за последние сутки выявили 8164 новых случая коронавируса. Больше всего заражений зафиксировано именно в Москве — 1996.

При этом российская столица и Петербург достойнее других городов справляются с коронавирусом. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова.