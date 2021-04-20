Власти Москвы не согласовали массовые акции из-за коронавируса

Москва, 20 апреля. Столичные власти не согласовали проведение предстоящего митинга и демонстрации из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как уточнила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, в городское правительство поступили обращения о проведении ряда мероприятий. Они были отклонены, поскольку принимаемые властями столицы меры по поэтапному снятию ограничений не затрагивают запрет проведения массовых публичных собраний.

Кроме того, организаторы митинга, которые высылали документы, находятся за границей. Таким образом, их заявка была подана с нарушениями.

До этого МВД РФ призвало россиян не участвовать в несогласованных акциях и пообещало пресекать на них любую форму агрессии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также просил не забывать, что призывы к провокациям на подобных митингах звучат из-за рубежа.