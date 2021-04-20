Московская прокуратура нашла доказательства экстремистской деятельности ФБК

Москва, 20 апреля. Материалы, предоставленные в Мосгорсуд, содержат доказательства, что признанные иноагентами ФБК, Фонд защиты прав граждан и «Штабы Навального» ведут экстремистскую деятельность.

Кроме того, по данным московской прокуратуры, структуры осужденного блогера Алексея Навального работают по заказу различных зарубежных центров. Иностранные организации ведут деструктивную деятельность в отношении России.

Судебный процесс по иску прокуратуры о признании «Фонда борьбы с коррупцией» экстремистской организацией назначен на 26 апреля, сообщало Федеральное агентство новостей. Рассмотрение дела состоится в закрытом режиме.