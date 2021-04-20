Рекордное количество осадков выпадет в Москве впервые за 73 года

Москва, 20 апреля. Рекордное количество осадков, подобного уровня которых не было последние 73 года, ожидается в Москве в ближайшее время.

Сильнейший за последние десятилетия дождь продлится 24 часа. За это время выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Причиной такой аномальной погоды стал балканский циклон «Ятин». Наиболее интенсивные дожди, местами вперемешку с мокрым снегом, прогнозируются 21 апреля период с 3 часов ночи и до 9 часов утра.

«Таких сильных осадков в мегаполисе, как минимум, не было с 1948 года. Ближайшей ночью в столице похолодает до 0...+5 градусов, в дневные часы не выше +3...+8. Такой температурный фон соответствует октябрю», — добавил синоптик.

Потепление в российской столице следует ожидать после Дня Победы. В начале мая будет тепло, но не жарко.