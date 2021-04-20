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ФСИН: глава «Альянса врачей» нарушила запрет Мосгорсуда и пришла домой с опозданием
Prt Scr youtube.com  /  Альянс Врачей
Происшествия

ФСИН: глава «Альянса врачей» нарушила запрет Мосгорсуда и пришла домой с опозданием

Москва, 20 апреля. Инспектор ФСИН проверил, как глава организации «Альянс врачей» (признана иноагентом в РФ) Анастасия Васильева соблюдает назначенную ей меру пресечения, и выявил нарушения.

ФСИН проверила соблюдение руководителем «Альянса» меры пресечения, после чего поделилась результатом со следственными органами. Выяснилось, что Васильева нарушила запрет на ряд определенных действий, ранее избранный ей Мосгорсудом, сообщает телеканал RT.

Как оказалось, Анастасия Васильева вернулась домой с опозданием, что является нарушением постановления судебной инстанции и избранной ей меры пресечения от 25 февраля. Инцидент произошел 6 апреля, отмечается, что в этот день глава «Альянса» вернулась домой в 21:10, а должна была вернуться до 20:00. Инспектор зафиксировал правонарушение и составил соответствующий протокол. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возможном ужесточении меры пресечения для Анастасии Васильевой.

Мосгорсуд 25 февраля изменил руководителю «Альянса врачей», обвиняемой в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции, меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. В частности, Васильеву обязали находиться дома с 20:00 до 08:00.

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