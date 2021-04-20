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Власти Подмосковья сообщили о запуске портала с информацией о летних детских лагерях
pixabay.com
Общество

Власти Подмосковья сообщили о запуске портала с информацией о летних детских лагерях

Москва, 20 апреля. Необходимую информацию о детском отдыхе в Подмосковье можно получить на специально созданном портале, сообщили власти.

Новый сайт можно посетить по адресу camp.mosreg.ru, передают «Вести Подмосковья». О запуске его работы стало известно от заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой. Она отметила, что портал призван облегчить сложность выбора, так как родители всегда должны четко понимать, куда на отдых отправится их ребенок.

С помощью портала можно легко подобрать лагерь по локации, рейтингу, цене и тематике. Кроме этого, можно ознакомиться с отзывами. Через пару недель станет возможным приобретение путевок через сайт или мобильное приложение. Средняя цена составляет около 44 тыс. рублей. Портал был запущен раньше срока, так как до этого объявляли о его работе с 1 июня.

Ранее сообщалось о лучших местах России для отдыха с ребенком вместо Турции. Эксперты отметили, что хорошим выбором станет путешествие в Краснодарский край, Крым и Калининградскую область.

дети отдых лагерь
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