Акция «Библионочь-2021» пройдет онлайн в конце апреля

Москва, 20 апреля. Россияне, живущие в разных уголках страны, смогут присоединиться к акции «Библионочь-2021». Мероприятие пройдет в онлайн-формате в конце апреля.

Заместитель столичного мэра Наталья Сергунина раскрыла программу акции. Она будет посвящена 60-летию первого полета человека в космос и Году науки и технологий в России. Участвовать в акции будут библиотеки, культурные центры и музеи. Пользователей Сети ждут более 50 онлайн-мероприятий.

«Трансляции основной программы начнутся 24 апреля в 18 часов и продлятся до четырех часов утра следующего дня. Традиционно готовится и специальная детская программа «Библиосумерки», она стартует пораньше — в 16 часов», — приводит пресс-служба мэра Москвы слова Сергуниной.

Для россиян подготовили встречи с писателями и космонавтами, мастер-класс и видеоподкасты. Среди гостей, например, будут писатель Олег Рой, заслуженный артист России Михаил Богдасаров, критик Лев Данилкин.

Для гостей и жителей столицы подготовили сервис «Узнай Москву». Это база знаний и гид по городу, на портале размещено более трех тысяч описаний.