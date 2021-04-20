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Сотрудники ЗАГСа Москвы назвали самые популярные имена для новорожденных
pixabay.com  /  kelin
Общество

Сотрудники ЗАГСа Москвы назвали самые популярные имена для новорожденных

Москва, 20 апреля. Имена, которые стали самыми распространенными для детей в последние годы в Москве, назвали сотрудники Управления ЗАГС столицы.

Чаще всего родители называют своих сыновей Александр, Максим и Михаил. Дочерей большинство называет Анна, София и Мария. Из всех наиболее популярными стали Александр и Анна. Предпочтения жителей Москвы с 2019 года почти не изменились.

Имя Александр, в свою очередь, было самым распространенным еще в 1961 году. При этом по сравнению с прошлым годом это имя стали давать на 10% меньше родителей. Первую пятерку имен для мальчиков пополнили Марк и Артем. Также сыновей стали чаще называть Ярославом, Гордеем, Лукой, Серафимом, Саввой. Девочкам стали давать имена Алиса, Есения, Злата, Ева, Мия и Аделина. Среди дочерей набирают популярность двойные имена, такие как София-Елена, Венера-Вероника, Мария-Луиза.

До этого стали известны самые странные имена, которые детям дают в Подмосковье. Так, в Орехово-Зуево девочку нарекли Россией. В Волоколамске семья с фамилией Король назвали сына Лев. Теперь в документе значится Король Лев.

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