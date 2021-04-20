Свыше 12,5 тысячи пациентов прошли лечение от COVID-19 в больнице «Вороновское»

Москва, 20 апреля. Спустя год после открытия больницы «Вороновское» ее врачам удалось спасти жизни более 12,5 тыс. москвичей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Московский клинический центр инфекционных заболеваний «Вороновское» существует ровно один год, говорится в сообщении на официальном сайте правительства столицы. Клинику удалось возвести всего за один месяц.

«За год работы врачи и медсестры «Вороновского» спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тыс. москвичей, заболевшим коронавирусом», — поделился мэр.

Все отделения больницы и само медучреждение оснащены современным оборудованием, подчеркнул Собянин. За минувший год пациенты получили 150 литров плазмы и около 3 тыс. тонн кислорода.

Более миллиона жителей столицы сделали прививку от коронавируса. Как сообщалось ранее, такую информацию предоставил мэр города Сергей Собянин.