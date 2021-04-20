Суд заключил под стражу доцента ВШЭ по обвинению в педофилии

Москва, 20 апреля. Преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова арестовали по уголовному делу о педофилии, сообщили в московском суде.

Из материалов уголовного дела следует, что фигурант в 2013 году переписывался с несовершеннолетними в Интернете. Также в СК выяснили, что преподаватель присылал детям свои интимные фото, а по видеосвязи совершил в их отношении некие «развратные действия сексуального характера». При это потерпевшие долгое время не рассказывали о произошедшем родителям, поэтому о преступлении узнали спустя несколько лет.