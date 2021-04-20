Лжесвидетель по делу Ефремова отказался признать вину в суде

Москва, 20 апреля. Обвиняемый в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова Андрей Гаев отказался признавать вину в даче ложных показаний в суде, сообщила пресс-служба Пресненского суда Москвы.

Согласно обвинительному заключению, «свидетель» в суде сообщил не соответствующую действительности информацию из личной заинтересованности. Речи о денежном вознаграждении за лжесвидетельство не было.

Ранее стало известно, что суд выслушает показания второго лжесвидетеля по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым. По предварительным данным, обвиняемый будет опираться на биллинг своего телефона, который якобы показал, что он действительно присутствовал в Глазьевском переулке до аварии, сообщил ФАН.