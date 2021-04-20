АСВ просит суд взыскать 210 млрд рублей с владельца «Югры» Хотина

Москва, 20 апреля. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в Арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать с владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина около 210,5 млрд рублей.

Согласно информации в картотеке арбитражных дел, помимо «Югры» ответчиками являются еще 27 компаний, связанных с Хотиным. Иск поступил в суд 19 апреля и пока не был принят к рассмотрению.

Басманный суд Москвы отправил бывшего акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до 18 июня. По версии следствия, бизнесмен похитил у банка 7,5 млрд рублей. Против него возбудили уголовное дело о растрате, сообщало РИАМО.