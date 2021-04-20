Москвичи смогут принять участие в забеге в поддержку бездомных животных 25 апреля

Москва, 20 апреля. Москвичи и гости столицы смогут принять участие в жизни обитателей приютов для животных и оказать им помощь. Также сотрудники фондов проведут лекцию о донорстве костного мозга.

В клинике на Брянской улице, дом 3, 22 апреля в 09:00 сотрудники Благотворительного фонда «Семейная в помощь» и Фонда борьбы с лейкемией расскажут о процессе принятия участия в донорстве костного мозга. Участники смогут пройти типирование, по которому в дальнейшем устанавливается совместимость ДНК для трансплантации.

В центре современного искусства «Винзавод» 25 апреля в 12:00 пройдет выставка кошек и собак из приютов. Любой пришедший сможет забрать приглянувшегося питомца. Участники мероприятия также смогут пожертвовать корм, лекарства и игрушки для животных. Забег «Хвостатая миля» пройдет 25 апреля в 10:00. Желающие смогут преодолеть маршрут 1,6 километра. Более выносливым предложат альтернативные варианты длиной пять или 16 километров. Каждый участник удостоится медали от Фонда помощи бездомным животным «Котодетки».

Ранее сообщалось о строительстве новых приютов для бездомных животных в Петербурге. На данный момент в Северной столице функционируют 17 коммерческих приютов.