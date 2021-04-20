Жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву рассмотрят 3 июня

Москва, 20 апреля. Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Защита Мамаева просит изменить апелляционный приговор. В том числе юристы рассчитывают на переквалификацию его действий с части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» на часть 1 статьи 115 УК РФ с применением в качестве наказания штрафа. Адвокаты также просят оправдать спортсмена по статье «Побои».

Сторона защиты Александра Кокорина в свою очередь просит приговор, вынесенный судом, полностью отменить и отправить его на новое апелляционное рассмотрение. Последнего осудили на год и шесть месяцев колонии за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью.

Кассационную жалобу на приговор защитники футболистов подали 8 февраля, сообщало Федеральное агентство новостей. После прошлого обжалования Мамаеву заменили тюремное заключение на исправительные работы, а Кокорину приговор оставили без изменений.