Солнечную и теплую погоду в Москве вытеснят затяжные дожди

Москва, 20 апреля. Период теплой и солнечной погоды на европейской территории России близится к завершению. По словам синоптиков, в ближайшие дни в Москве даже может пойти снег.

Больше недели в столичном регионе держалось майское, а местами даже июньское тепло. Днем 20 апреля ожидается от +8 до +10 градусов, сообщает Гидрометцентр.

К вечеру похолодает еще сильнее. Местами возможны ливни, переходящие в мокрый снег. Специалисты отметили, что такая температура больше чем на два градуса ниже апрельской нормы. Давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

По словам синоптиков, в среду может выпасть около половины от месячной нормы осадков — до 25 миллиметров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Что касается погоды летом этого года, то метеорологи рассчитывают на тепло, сообщает «Ридус».

Теплая погода с небольшими похолоданиями установится практически во всех регионах страны в мае. Среднесуточная температура воздуха в ЦФО в последний весенний месяц составит около +20 градусов.